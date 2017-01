Vendredi Saint vendredi 14 avril 2017

Crucifié mais Seigneur

La passion selon saint Jean comporte cer­tain détails qui donnent à penser. En 18,4 on nous dit que «Jésus savait tout ce qui allait lui arriver». Au verset 6, quand Jésus dit aux gardes «Ego Eimi», c'est-à-dire «Je suis» (allusion à «Yahweh» : «Je suis celui qui suis»), ceux-ci reculent et tombent à terre ; au verset 11, Jésus manifeste que c'est de son plein gré qu'il va entrer dans la pas­sion. Bref, on nous montre un Jésus qui domine les événements. Voyez la manière dont il répond au grand prêtre. Dans le dialogue avec Pilate, il ne se contente pas de répondre : on voit l'accusé interroger le juge ! Il affirme sa royauté et, finalement, il dit que Pilate n'a aucun pouvoir qui ne lui soit donné par Dieu. Jésus se comporte en juge : il évalue la responsabilité du Romain et celle de ceux qui l'ont livré (19,11). Il y a aussi l'épisode de l'écriteau et son contenu. Ajoutez le fait que Jésus dispose du sort de sa mère et du disciple préféré et les multiples affirmations que Jésus accomplit l’Écriture ; elles culminent en 19,36-37 : «aucun de ses os ne sera brisé» et «ils regarderont celui qu'ils ont trans­percé». L’évangéliste veut nous faire comprendre que Jésus, dans sa passion, reste le Seigneur.

La glorification

Tout ceci est dans le droit fil du quatrième évan­gile. La passion y est présentée comme la glorification du Père et du Fils. Il faudrait citer ici bien des passages du discours après la Cène, en particulier 13,31-32 et tout le chapitre 17. Jésus «élevé de terre», c'est la crucifixion mais aussi, par la crucifixion, Jésus offert au regard de tous pour que tous se tournent vers lui. Allez lire 12,23-33. J'ai expliqué que la glorification était le dévoilement de Dieu tel qu'il st et la reconnaissance de ce Dieu-là par les hommes. Il faut nous faire à cette idée : Dieu se découvre, montre ce qu'il est, en se laissant écra­ser par l'homme et sa violence. Être Dieu, c'est cela. La croix n'est pas un accroc dans la gloire divine ; elle est cette gloire se manifestant ; elle est l'œuvre de la puissance de Dieu sous les espèces de l'impuissance. Paul explique bien cela en 1 Corinthiens 1,18-29, et c'est une sagesse qui dépasse toute compréhension humaine. C'est la «merveille inouïe» d'Isaïe 64,3. Dieu n'est pas ce que nous pensions et ce que la croix glorieuse nous dévoile de lui dépasse toutes nos pensées. Il ne nous reste que le regard : regarder celui que nous avons transpercé et nous taire, comme les princes d'Isaïe en 52,14-15.

Dépassés et entraînés

La croix nous dépasse, ce qu'elle nous fait entrevoir de Dieu nous dépasse. Mais, nous dépassant, elle nous entraîne, nous conduit vers un ailleurs de soi inaccessible. Pilate a raison de deman­der «qu'est-ce que la vérité ?». La vérité de Dieu en effet ne nous est pas connaissable et il est vain de vouloir cueillir le fruit de cet arbre de connaissance, mais «tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix». Cette attraction de la vérité de Dieu, c'est la mise en œuvre de la puissance de Dieu telle qu'elle apparaît par le biais de l'impuis­sance de la croix. «Personne ne vient à moi si le Père, qui m'a envoyé, ne l'attire» (Jean 3,21) et, finalement, c'est cela «connaître» : se mettre à la suite du Christ. La vérité de Dieu passe par le Christ («je suis la vérité») et c'est pour cela qu'on l'appelle «la Parole». C'est parce que Dieu est pour nous impuissance que son pouvoir sur nous non seulement nous laisse libres mais fait notre liberté : «La vérité vous rendra libres».

Étrange spectacle

Prenez de la hauteur et contemplez la passion selon saint Jean. Vous y voyez des hommes se démener, faire usage de leur liberté contre Dieu et son Christ. Contre le Christ et par conséquent contre Dieu. Or, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est la glorification de Dieu. Plus ils s'acharnent contre Dieu en s'acharnant contre l'homme, plus est manifestée la gratuité de l'amour absolu dont nous sommes aimés. Absolu, parce qu'il va «jusqu'au bout» (13,1). Non seulement nous sommes rejoints dans notre détresse la plus pro­ fonde, mais cette détresse nous la produisons nous-mêmes, crucifiant le Christ et crucifiant les hommes. Devenus, de ce fait, indignes d'être aimés, nous apprenons que nous sommes aimés quand même. «Jusqu'au bout» cela signifie aussi que le Christ donne sa vie (on ne peut faire davantage : «Il n'y a pas d'amour plus grand») à des pécheurs qui, dans leur péché, la lui prennent.

père Marcel Domergue, jésuite