Dans la lignée du Serviteur souffrant, voici le psaume du persécuté qui n’a plus que Dieu comme appui. Saint Luc a tiré de ce psaume les derniers mots de Jésus.

R/ O Père, dans tes mains je remets ton esprit.

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;

garde-moi d'être humilié pour toujours.

En tes mains je remets mon esprit ;

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

Je suis la risée de mes adversaires

et même de mes voisins,

je fais peur à mes amis

s'ils me voient dans la rue, ils me fuient.

On m'ignore comme un mort oublié,

comme une chose qu'on jette.

J'entends les calomnies de la foule ;

ils s'accordent pour m'ôter la vie.

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,

je dis : « Tu es mon Dieu ! »

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi

des mains hostiles qui s'acharnent.

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;

sauve-moi par ton amour.

Soyez forts, prenez courage,

vous tous qui espérez le Seigneur !