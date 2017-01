année C

Samedi 15 Avril

SPECIAL Veillée Pascale

Voici la nuit, l’immense nuit où tout culmine, voici la nuit, l’immense nuit où tout devient possible. Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ ! L’espérance est plus forte que le désespoir. La vie est plus forte que la mort. L’amour a le dernier mot. Tout ce que nous pensions perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle : nous sommes fils et filles de Dieu ! Nous sommes les disciples du Ressuscité. Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ !

INFO : Célébration des derniers rites préparatoires aujourd'hui, pour les catéchumènes (Effetah.... Avant le baptême lors de la nuit)