Laudes, lectio, Parole

Croire Paroisses

Dans cette présentation générale des célébrations que nous proposons avec la Parole : Liturgie des Heures, Lectio Divina et Célébration de la Parole vous retrouverez une proposition d'un schéma pour chacune des célébrations. L'outil de mise en page de votre feuille de célébration vous permettra de les organiser facilement et rapidement.

La liturgie des heures

Et notre dossier thématique sur la liturgie des heures pour vous aider.

C’est la prière officielle de l’Église. Elle permet un rassemblement communautaire en communion avec toute l’Église puisque les psaumes priés dans ces offices sont les mêmes partout dans le monde. Les Psaumes sont les prières de la Bible, ils expriment tous les sentiments humains et permettent ainsi d’élargir sa prière à ceux qui souffrent comme à ceux qui sont dans la joie. Ils ne sont pas une prière privée qui renfermerait votre communauté sur elle-même. La communion avec toute l’Église de votre assemblée, aussi petite soit-elle, est ainsi préservée.

La prière des heures que nous proposons prend en compte les différents moyens des communautés. Nous avons voulu la compléter par une proclamation des textes de la liturgie de la messe du dimanche. Vous pourrez prendre l’ensemble des lectures, ou l’une ou l’autre tout en proclamant toujours l’Évangile. Vous trouverez aussi des propositions de prières d’intercession et de louange qui annoncent les prières de l’Église : le Credo et le Notre Père. Enfin nous vous proposons une sélection de chants et de manières de psalmodier (paroles, partitions et enregistrement) pour soutenir la prière de tous.

Nous proposons les Vêpres du samedi soir(pour des célébration anticipées), et les Vêpres du dimanche. Ces offices sont prévus pour être priés en soirée. Nous proposons aussi la prière des Laudes du dimanche matin.

Une célébration de la Parole

Pourquoi les évêques demandent-ils de ne pas privilégier les anciens modèles des ADAP ?

Il ne s’agit pas d’une ADAP, aujourd’hui abandonnée et dont le déroulement reprenait, le déroulement de la messe (sans la consécration). Ces célébrations avaient été pensées avec un caractère exceptionnel et non comme une alternative à la messe. Elles demeurent intéressantes lors de situations exceptionnelles comme la maladie du prêtre, les vacances, etc. Mais elles ne sont plus encouragées aujourd'hui, car elles posent des questions sur l’unité même de l’eucharistie qui "jamais célébrée" mais "toujours consommée" n’est pas juste pastoralement et théologiquement.

Croire Paroisses propose tous les dimanches une célébration pensée autour de la Parole de Dieu du dimanche. Ainsi, le livre de la Parole et l’ambon devront toujours être mis en valeur. Après un temps d’accueil de la communauté, la liturgie de la Parole est le moment où les lectures et l’Évangile du dimanche sont proclamés. L’assemblée sera invitée à prendre un temps de réception de cette Parole avec différentes propositions. La prière de louange, d’intercession en lien avec d’autres priants soutiendra votre prière. Le Credo et le Notre Père concluront la Célébration de la Parole. Bien sûr une large proposition de chants (texte, partition et enregistrements) vous sera proposée.

Une Lectio Divina

Il s'agit d'une lecture sainte des textes selon la pédagogie ancienne de la Lectio Divina pratiquée depuis des siècles dans l’Église. Cette pratique en quatre temps (Lectio, Meditatio, Oratio et Contemplatio) est basée sur l’expérience de Guigues le Chartreux au XIIe siècle. Pour éviter le risque d’un "hédonisme spirituel", le Cardinal Martini, décédé en 2012, a proposé le temps de l’Actio, pour ouvrir la lectio aux dimensions du monde. Nous reprendrons dans nos propositions ce schéma.

L’Évangile du dimanche est au cœur de cette proposition. Après un temps d’accueil, l’Évangile sera proclamé (Lectio). Pour le temps de la méditation (Meditatio) qui suivra, Croire Paroisses vous propose des outils de qualité : commentaires, explications, introductions à l’Évangile etc. Pour le troisième temps, celui de la prière (Oratio), vous trouverez des textes de prière. Le dernier temps, celui de l’Actio, ouvrira à la prière de louange et d’intercession pour le monde entier. Enfin, nos propositions de chants accompagneront toute cette célébration.

Le dimanche est le jour du Seigneur en évolution

C’est le dimanche que les baptisés font mémoire de la Mort et de la Résurrection du Seigneur. Ils célèbrent ainsi le Mystère Pascal. Cette mémoire pascale fait du dimanche le jour eucharistique par excellence. Or, en Occident, la forte diminution du nombre de prêtres met à mal la place centrale de l’eucharistie du dimanche. Dans certains diocèses de France, les évêques sont obligés, faute d’un nombre de prêtres suffisant, de procéder à des élargissements très importants de paroisses, de doyennés ou de secteurs.

Le dimanche est le jour de l'assemblée, le jour de l’Église

La mémoire pascale se fait toujours en Église rassemblée. Or la fragilisation des communautés paroissiales causée par le vieillissement des assemblées inquiète beaucoup. La prière dominicale n’est pas réservée au seul clergé. Le concile Vatican II a redit l’importance de la "participation active" de tous les fidèles. Beaucoup de communautés se rassemblent dimanches après dimanches pour tenir cet essentiel qu’est la célébration dominicale. Croire Paroisses veut soutenir, encourager et permettre d’aller encore plus loin dans un souci de communion avec toute l’Église.

Croire Paroisses n’organise pas des alternatives à la messe du dimanche. La messe sera toujours à privilégier quand cela est possible. Dans la confiance, nous prions avec vous pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson et que l’eucharistie puisse être célébrée le plus souvent possible et dans tous les lieux possibles. Mais nous prenons acte du contexte actuel.

Croire Paroisses souhaite aider les paroisses, les équipes liturgiques - spécialement celles qui ont peu de moyens - à continuer à célébrer le Seigneur tous les dimanches en communion avec toute l’Église.

Croire Paroisses vous offre, pour chaque dimanche, trois types de célébrations fondées sur la tradition spirituelle de l’Eglise. Ces propositions sont simples à mettre en œuvre, elles sont adaptées pour différentes assemblées (taille, moyens…). Croire Paroisses via les forums de discussions reste à votre disposition pour des conseils de mise en œuvre. Enfin, Croire Paroisses vous accompagne dans la réalisation de vos feuilles pour votre assemblées avec notre outil "feuille de célébration".

Le tout est réalisé en collaboration avec l’AELF, Chantons en Église, Signes d'Aujourd'hui et Signes Musiques et les spécialistes de liturgie et d’exégèse : Michel Wackenheim, Michèle Clavier, Etienne Uberall, Marcel Metzger, Charles Wackenheim, Marie-Colette Guédon, Joseph Proux, Pierre Duvillaret.