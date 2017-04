Prier avec la Parole en mai

Croire Paroisses et le Réseau mondial de la prière du pape

L’intention d'avril 2017 est : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

Mise en présence

Me voici, Seigneur, je t’offre ma vie, et tout ce qui m’habite en ce jour. Je t’offre aussi les personnes et les situations pour lesquelles l’Église nous invite à prier ce mois-ci : Prions pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.

Temps de la parole

Cette intention de prière nous tourne vers nos frères chrétiens d’Afrique qui, confrontés à des situations difficiles dans certains pays, sont invités à vivre le pardon en prenant pour modèle Jésus miséricordieux. Nous les prenons dans notre prière et les présentons au Seigneur.

Pour prier cette intention, nous nous tournons vers Jésus, le Miséricordieux, qui a été invité à vivre le pardon face à la souffrance.

Nous lisons ce passage de la Passion de Jésus, en nous laissant toucher par les mots :Luc 23, 33-43

Méditation

Je demande au Seigneur la grâce d’un cœur ouvert à la souffrance des chrétiens d’Afrique.

1 Jésus souffrant (Jean 20, 26)

Dans un premier temps, je relève les mots qui me parlent de la souffrance de Jésus sur la croix : les plaies, l’abandon, les moqueries, les insultes, le vinaigre…

Je contemple Jésus confronté à cette haine des hommes.

Je lui demande de me rendre sensible à la souffrance des chrétiens d’Afrique aujourd’hui.

Silence…

2 Jésus miséricordieux

J’entends maintenant les paroles de Jésus face à tout ce mépris et cette torture :

- à son Père : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font."

Cette situation est si dure qu’il lui est sans doute difficile de pardonner lui-même, et il se tourne vers son Père pour que Lui leur pardonne.

- au bon larron : "En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis."

Je laisse résonner toutes ces paroles dans mon cœur. Que produisent-elles en moi ?

Silence...

3 Être témoin du pardon face à la souffrance

Je prends maintenant dans ma prière certains pays d’Afrique, dont me parlent les journaux : le Soudan, la Centrafrique, le Mali, la RDC Congo, et tant d’autres pays où se vivent des exactions, des guerres, des drames sans nom…

Je vois des visages, je mets des noms de lieux que je connais…

Je pense aux chrétiens de ces pays, et je prie pour eux : «Seigneur Jésus, toi qui as connu la souffrance, donne-leur ton Esprit de pardon, de justice, et de paix. Toi seul peux pardonner en eux».

Je pourrai poursuivre ma prière en allant sur le site pour m’informer et porter telle ou telle situation .

Silence...

Cœur à cœur avec le Seigneur :

Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière (louange, demande, questionnement…).

Partage

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.

On termine par un Notre Père.

D'après Benoît Willemaers, s.j., Bruxelles - Réseau Mondial de prière